Taavet Hinrikus astub aasta jooksul Wise'i nõukogu esimehe kohalt tagasi

Hinrikus on finantstehnoloogia maailma ühe kuumema nime kaasasutaja ning ta astub järneva aasta jooksul nõukogu esimehe kohalt tagasi, et anda koht Netflixi endisele finantsjuhile David Wellsile. Viimane on olnud Wise juhtide seas juba 2019. aastast. Wise andis plaanidest teada oma eile avaldatud prospektis.