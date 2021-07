Uskumatud numbrid. Eesti äritaevas põleb Taavet Hinrikuse täht aina eredamalt. Väike Wise'i osaluse müük tõi sisse hiigelsumma

Aruande kõige põneva osa puudutab peagi börsile minevat Wise'i. See on OÜ Notoriouse suurim vara. Selgub, et 2019. aastal kuulus OÜ Notoriousele 13,7%, kuid 2020. aasta lõpus 11,65%. Kui palju ta selle eest teenis ja mida see tähendas ettevõtte finantsseisule?