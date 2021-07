Avaliku sektori juhtimise haridusega inimesi on tarvis nii avalikus kui erasektoris

Viimased viis kuud olen töötanud ajutiselt Euroopa Komisjonis energeetikavoliniku administratsioonis. Töö peamine fookus on loomulikult seotud energeetika valdkonna teemadega, kuid laiemalt Euroopa Liidu rohepöörde võimaldamisega. Väga palju teemasid on seotud 2030 ja 2050 aastate kontekstis võetud kliimaeesmärkidega. Kõige selle juures on kõige tähtsam tasakaalu leidmine kliimaeesmärkide, majandusarengu, sotsiaalsete mõjude ning elurikkuse vahel. Eelnevalt töötasin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Koostöö osakonnas, kus tegelen samuti peamiselt kliimapoliitikaga, kuid ka näiteks Brexiti, EL pikaajalise eelarve ja Kolme Mere Algatusega. Tööpõld oli väga mitmekülgne ja väljakutseid täis.

Võtmeteemaks lähitulevikus on kindlasti kõik kliimapoliitikaga seonduv, kuna nii Euroopa kui ka mitmed kaugemad riigid on endale eesmärgiks seadnud kliimaneutraalsuse saavutamise aastaks 2050. Sellises mastaabis väljakutse saavutamiseks on vajalikud uute tehnoloogiate kõrval ka käitumuslikud muutused. Avalikul sektoril on siin kahtlemata suur suunav ja ka eeskuju andev roll. Teine võtmeteema on lähitulevikus ilmselt töötajate spetsiifiliste ekspertteadmiste kõrval ka üha enam mitmekülgsuse suurendamine ja selle väärtustamine. Piiratud ressursside ning üha keerukamate mitmekülgsete teemade valguses on vaja tulevikus ressursse üha enam kiiresti jooksvalt ümber suunata. Loomulikult on oluline ka sektori atraktiivsus ja maine tervikuna. Tippspetsialiste leidmise ning hoidmise nimel tuleb kestvalt ja üha enam pingutada.