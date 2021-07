Ostsid eelmisel aastal uue auto? See võis olla investeeringu mõttes tark samm

Seega võisid sa ostu korral teha suurepärase investeeringu, sest võid müüa aastase auto maha isegi kasumiga. Sellise analüüsi tegi CNN Businessi palvel Edmunds.com.

Keskmiselt saab automüüja ühe aasta vanuse auto eest umbes 80-85% algsest hinnast, aga täna müüakse neid nii, et tagasi saab 95% hinnast. See on keskmine tulemus. Mõned autod on koguni kallimad kui aasta tagasi.

USAs on nendeks autodeks näiteks Jeep Wrangler, Subaru Ascent ja Honda Civic. Miks need on kallimad? Sest ülemaailmne kiibipuudus on tekitanud ooteajad uute autode tootmises ja ostjateni tarnimises. Neid autosid ei tule piisavalt peale ning meelsasti ostetaksega väikese läbisõiduga kasutatud autosid.

Niisiis on põhjuseid selliseks veidraks olukorraks kaks: autode madal hind aasta tagasi ning kõrgem kasutatud autode hind praegu.

Seega võib praegu olla õige aeg uurida, kas sinu auto eest ollakse nõus maksma isegi paremat hinda kui sa ise selle eest maksid.

Kummaline situatsioon ei pruugi nii pea lõppeda. Isegi kui kiipe taas piisavalt saada on, siis ei suuda tootjad niipea nõudlust täita. Kui sa pead mitmeid kuid oma uut autot ootama, siis võib aasta vana auto tunduda isegi hea alternatiivina. Üks ekspert ütles CNNile, et läheb aasta enne, kui kõik on taas normaalne.