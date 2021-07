Wise'i börsidebüüti varjutab äritüli Brasiilia pangaga. Kohalik politsei alustab tõenäoliselt uurimist

Brasiilia pank MS Bank väidab, et Wise hoiab maksudest kõrvale ning ei järgi kohalikke valuutavahetusseaduseid, vahendab Bloomberg . Wise'i sõnul on aga tegemist tavalise konkurentidevahelise äritüliga, sest MS Bank püüab Brasiilias turule tuua Wise'iga väga sarnast platvormi.

Wise'i esindaja ütles Bloombergile, et praegu on keeruline tüli lõpptulemust ette näha, mistõttu pani Wise võimaliku kaotuse puhuks kõrvale ligi seitse miljonit eurot. Samuti plaanib Wise teha igakülgset koostööd Brasiilia ametiasutustega. "Uurimise alustamine ei tähenda, et oleksime midagi kriminaalset teinud ning leiame, et me ei ole seaduste vastu eksinud," kirjutas Wise noteerimisprospektis.