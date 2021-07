PUUST JA PUNASEKS | Wise läheb börsile otsenoteerimisega. Mida see tähendab?

Viimastest ettevõtetest on läbi otsenoteerimise börsile tulnud näiteks Roblox (RBLX) ja Coinbase (COIN). Varasemad trendid on näidanud, et kui ettevõte on börsile tulnud otsenoteeringuna, siis esimesel kauplemispäeval ostuga kiirustamine võib tuua hoopis lühiajalise kahjumi, kuid enamasti on aja möödudes siiski taastutud ja ka avanemishind ületatud, kuigi Coinbase kaupleb ikka veel allpool avamishinda. Seega ei pruugi esimestel kauplemispäevadel ostuga kiirustamine alati kasuks tulla ning pigem tasuks oodata, kuni turg rahuneb. Lisaks Robloxile ja Coinbasele on otsenoteeringuna börsile tulnud ka näiteks Slack (WORK), Spotify (SPOT), Palantir (PLTR), Deliveroo (ROO) ja Asana (ASAN), mille puhul on samuti kasuks tulnud pigem ootamise strateegia esimestel päevadel. Eriti märkimisväärset hinnakasvu näitas järjepidevalt Palantir, mis on näide pigem erandist kui reeglist.