Venemaa poliitikud: šampust toodetakse ainult Venemaal. Prantsusmaal toodetu on lihtsalt mullivein

Muuhulgas võib edaspidi šampuseks nimetada vaid Venemaal toodetud mulliveine. Kõiki ülejäänud mulliveine tuleks hakata seaduse järgi lihtsalt mulliveiniks kutsuma. Lisaks võib peale seitsmeaastase üleminekuperioodi lõppu konjakiks kutsuda vaid neid jooke, milles on kasutatud vaid Venemaa territooriumil kasvatatud viinamarju. Seadus ei täpsusta, kuidas peaks välismaa konjakeid nimetama hakkama.

Värske eelnõu on ärritanud mitmeid Prantsusmaa šampusetootjaid. Moet Hennessy ähvardab selle valguses koguni lõpetada oma toodangu Venemaale eksportimine.

Venemaa seadusandjad aga otsuses probleemi ei näe. "Kui välismaa ettevõtted enda mulliveine enam Venemaale ei too, siis pole hullu. Venemaal tehakse mulliveine, mis ei jää välismaa toodangule ei kvaliteedi ega maitse poolest kuidagi alla," ütles Venemaa viinamarjakasvatajate ja veinitootjate liidu esimees Leonid Popovitš.

"Ma arvasin alguses, et uudis on nali, kuid tuleb välja, et ma eksisin," märkis Putini kriitik Mihhail Hodorkovski.