KUULA | Börs muutub aina populaarsemaks. Kuidas alustada? Millist raamatut peaks kindlasti enne lugema?

Börsil investeerimine ei ole kindlasti igale ühele, kuid see ei ole ka sugugi nii keeruline nagu paljud arvavad. Tänapäeval on börsil kauplemine tehtud sama lihtsaks nagu pangaülekande tegemine. Jah, oluline on, millega ja millal kaubelda. Ott Raidla sõnul ei oota Nasdaq sugugi seda, et kõik ummisjalu börsiinvestoriteks hakkaksid - vastupidi, nad soovivad, et inimesed teeksid enne kaalutletud otsuse ning viiksid ennast olulisemate nüanssidega kurssi. Alustama ei pea aga suurte summadega. Väga palju muutus umbes 1,5 aastat tagasi, kui kaks panka tegid otsuse, mis muutis investeerimise apetiitsemaks just neile, kel suuri summasid kulutada pole võimalik. Just hakkas tõusma ka investorite arv. Ka sel aastal on neid hoogsalt juurde tulnud.