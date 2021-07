LHV pensionifondide juht täna aktsiate hinnakasvu ei usu. Intressimäärad aga tõusevad peagi taas

Laias plaanis võib Viisemanni arvamuse kokku võtta järgnevalt: maailma riigid on end lõhki laenanud, ettevõtete kasumid on stagneerunud, seega suure tõenäosusega praegu aktsiaid ostes, on need 10 aasta pärast väärt sama palju või koguni vähem kui praegu, mistõttu on ta ka LHV pensionifonde hallates pigem ettevaatlik. Intressimäärade järsku tõusu aga Viisemann ei usu: "Kui just riigid raha külvamisega täitsa hulluks ei lähe, siis ma ei näe, kust tuleb inflatsioon, mida peaks kiirelt ohjama hakkama. Jah, ma ei usu praegu valdavatesse negatiivsetesse intressimääradesse, ilmselt tõusevad need tagasi tavapärasele inflatsioonitasemele, kahe protsendi kanti, kuid mitte rohkem."