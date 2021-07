Hiina valitsus eemaldas Bolti konkurendi ja investori kohalikest rakendustepoodidest

New Yorgi börsile minnes kaasas Didi möödunud nädalal 3,71 miljardit eurot. Nüüd väidab Hiina Kommunistliku Partei poolt juhitud valitsus aga, et Didi rikub info kogumise ning hoiustamise nõudeid ja võttis sõidujagamisrakenduse kõikidest Hiina rakendustepoodidest maha, vahendab Financial Times.