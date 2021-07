Elektriautode jagamisettevõte lööb käed Eesti Energiaga ning siseneb Euroopa turule

„Meie aktsiate avaliku pakkumise üks eesmärke oli kaasatud investeeringute toel alustada ettevalmistusi sisenemiseks teiste Euroopa riikide jagamisteenuse turule. Selleks tuleb teha põhjalik eeltöö, sest taristusse ja elektrisõidukitesse investeerimine on väga kapitalimahukas,“ ütles Nasdaq Baltic First North turule sisenenud ELMO Rent tegevjuht Julia Nekrassova.

ELMO Rent kasutab Eesti suurimat Enefit Volt laadimistaristut ja laienemine uutele turgudele, kus Eesti Energia kontsern täna juba tegutseb, on hea koostöö valguses arengu loomulik jätk. „Autojagamisteenus on Euroopas üha kasvav turg. Kuigi elektriautosid pakkuvaid jagamisettevõtteid

leidub erinevates riikides küllalt palju, saab meie uudsus seisnema just kaugjuhitava auto tehnoloogia esmakordses esitlemises,“ ütles Nekrassova.