LHV kaasasutaja Viisemann: praegune pidu turgudel kaua kesta ei saa

"Suhtumine majandusse on nagu elusse või loodusesse - see on tsükliline. On halvemaid aegu, on paremaid aegu. Ma usun, et praegu ei ole kõige paremad ajad investeerimiseks. Olen saanud märgi külge, et ennustan kriisi, aga ma päris kriisi ei taha ennustada. Pigem ennustan - tegelikult juba kuus ja pool aastat - negatiivsemat tsüklit. Raske on leida varasid, mille edasine hinnakasv oleks õigustatud. Turul on pidu, aga majanduses pidu ei ole," rääkis Viisemann.

"Jah, mul on kahju, et ma neisse ei investeerinud. Kristo ja Taavet on omaette klassi juhid, nad on üles ehitanud eduka ettevõtte, mis endiselt edasi kasvab," sõnas Viisemann Wise'i kohta. "Samas ei jätnud ma toona investeerimata mitte seetõttu, et ma ei oleks neisse uskunud, vaid mul lihtsalt polnud selleks vaba raha."