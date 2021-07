Pakiautomaat on eelistatuim pakisaatmise viis: millist teenust kasutab eestlane kõige rohkem?

„Kui eelmisel aastal alanud pandeemia kasvatas pakiveoteenuste turgu kordades, siis hüppelist kasvu jagub veel ka selleks aastaks ning edaspidiseks,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Näiteks maikuus liikus Eesti pakiautomaatidesse 1,07 miljonit pakki, mida on 25,4% ehk 217 307 pakki rohkem kui eelmise aasta mais. Tuleb tõdeda, et möödunud aasta mais kasvas pakiautomaatide maht omakorda pea 200% ehk üle 500 000 paki võrreldes 2019. aastaga ning ikka on ka käesoleva aasta mais toimunud kasv väga korralik.“

EMORi uuringust selgub, et pakiautomaat on jätkuvalt selgelt eelistatuim pakisaamise viis, mida on kuue kuu jooksul kasutanud 86% elanikest. Ligi pooled elanikest on kasutanud paki saamisel aeg-ajalt ka kullerteenust ning umbes kolmandik on selle kätte saanud postkontorist.

EMORile vastanutest 78% ütles, et nad on viimase kuue kuu jooksul kasutanud Omniva pakiautomaati. E-kaubanduse Liidu pakiautomaatide pakkide mahu monitooring näitab, et Omniva kaudu liigub üle 50% kogu Eesti pakiautomaatide pakkidest ning Omniva hoiab kindlalt turuosa, kuigi DPD tuleb jõudsalt järele. Seejuures on Omniva turuosa kogu pakiveoteenuste turust 38% ning tegemist on kõige laiema pakiautomaatide võrgustikuga maineliidriga, kes paistab silma autoga lihtsasti ligipääsetavate pakiautomaadivõrgu, teekonna jälgimise võimaluse kui ka suure osa Aasiast tuleva kauba vahendajana. „Tugevalt on kasvanud populaarsus maapiirkondades ning suurim võrgustik tagab muidugi ka suurima turuosa,“ lisas Väät.

Väät ütles, et koroonapandeemiast tingitult on automaadi asukohana muutunud olulisemaks just paiknemine kodu lähedal ning välitingimustes, mis vähendab inimeste omavahelisi kontakte. See asjaolu on aidanud Omnival oma liidrirolli hoida, tõi EMOR välja.