Pandeemia tulekuga tekkis korraks paus seadmete ostmises, mille järel nõudlus taastus ja isegi kasvas, sest mängu tulid kodukontorid. Vahemik, mil nõudlust polnud, tähendas, et Aasia tehastes katkes töö ja tarnetesse tekkis auk, mida ei suudeta nüüd enam tasa teha.

Arvutiärimees Priidemann on märganud enda pakutavate toodete kallinemist. „Üldiselt on mikrokiipide puudus tõstnud kõikide tootjate hindu 10–15%,” ütleb ta. Ent mõjusid Eesti turule on teisigi.