OTSE | Ohtlik maailm. Petuskeemide meistrid muutuvad ajas aina kavalamaks. Mida teha?

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Leho Lauri sõnul teevad praegu enim muret läbimõeldud skeemid, kus kelmid asuvad välismaal ja kannatanutelt väljapetetud raha riigist kiirelt välja viivad. "Praegust olukorda iseloomustab skeemide rohkus. Konkreetsest skeemist sõltumata on oluline, et inimene oskaks end kaitsta. Kõige lihtsam viis selleks on kelmidega vestlusesse mitte asuda ning kahtlane telefonikõne koheselt lõpetada," sõnas Laur.

Sageli esitlevad petturid end telefoni teel pangatöötajatena ja räägivad, et toimunud on mingit sorti küberrünne või inimese kontol märgatakse kahtlast tegevust ning küsitakse kontole ligipääsemiseks vajalikke andmeid. „Oluline on meeles pidada, et pank ei küsi mitte kunagi inimeselt telefonitsi tema PIN-koode või muid kontole pääsemiseks vajalikke andmeid," märkis pangaliidu juht Allan Parik ja lisas, et see on info, mida telefonikõnes kunagi jagada ei tohi.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul võiksid inimesed alati enne investeerimisotsuste langetamist teha selgeks, kas ettevõttel on olemas tegutsemiseks nõutav luba või mitte. "Üks sagedasemaid pettuse valdkondi on erinevate investeerimisteenuste pakkumine. Finantsinspektsiooni kodulehel on kõik finantssektorisse lubatud isikute nimed avalikult kättesaadavad ja seda tasub alati enne investeerimisotsust kontrollida. Lisaks tegevusloa olemasolule tasub vaadata Finantsinspektsiooni koduleheküljelt avaldatud hoiatusteateid. Kui oleme selle ettevõtte eest hoiatanud, siis peaks see peas punase tulukese põlema panema," märkis Tammer ja lisas, et lisaks Eestiga seotud ettevõtetele hoiatatakse Finantsinspektsiooni lehel ka välismaiste ettevõtete eest.