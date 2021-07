FOTO | Kütuse hind kerkis uuele tasemele, purunes kaheksa aastat püsinud rekord

Ahtri tänava Olerexis on tänase seisuga 95 bensiini hinnaks 1,469 eurot, 98 mootorbensiini hinnaks 1,52 eurot ja diislikütuse hinnaks 1,229 eurot liitri kohta.

Möödunud nädal tõusis diislikütuse hind maailmaturul 2% ning bensiini hind suisa 5%. „Nõudlus kütuse järele on üle viie aasta juunikuu keskmise. Kuna pikas vaates nähakse tugeva nõudluse jätkumist, on turud optimistlikult meelestatud ning seetõttu pole kahjuks kütuse odavnemist niipea oodata. Hoopis vastupidi – prognoositakse, et hinnatasemed teevad selle aasta uusi rekordeid,“ sõnas möödunud nädalal Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sass.