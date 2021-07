Tulevikus võib ees oodata toiduainete šokeeriv hinnatõus

Läti põllumajandusturu edendamise keskuse juhataja Dr. Inguna Gulbe kinnitas, et tulevikus võiks oodata mitte mõõdukat, vaid suhteliselt kiiret ja šokeerivat toiduainete hinnatõusu.

"Nii Lätis kui ka Euroopas oli eelmisel hooajal hea köögiviljasaak, kuid nõudlus langes Covid-19 tõttu, mis tõi kaasa köögiviljahindade olulise languse. Hinnad on pärast uue saagi algust järsult tõusnud. Eelmise aasta lõpus oli dramaatiline sea- ja veiseliha hinnalangus kogu Euroopas. See on endiselt nähtav liha ja lihatoodete madalamates hindades Läti kauplustes," kirjeldas Gulbe.