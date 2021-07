Jalgpalli EM on justkui päästerõngas Inglismaa pubidele

Koroonakriis on olnud raske Kingstonis asuvas spordipubis Willoughby Arms.

Ehkki tellimused on olnud pikalt maas, on personalikulud suuremad, kuna kliendid vajavad teenindamist. Jalgpalli Euroopa meistrivõistlused on siiski toonud mõnevõrra kergendust.

Teisipäevane Inglismaa vs Saksamaa kohtumine ja Inglismaa laupäevane veerandfinaalmäng aitasid äritegevust, ütles BBC-le pubi omanik Rick Robinson.

Laupäevase Inglismaa vs Ukraina mängu jaoks oli pubi täielikult broneeritud.

"See (Jalgpalli EM) on kindlasti aidanud," ütles pubi omanik. "Ma kirjeldaksin seda kui päästerõngast."

Sel suvel on olnud pubi suurim brutotulu nädala jooksul 14 000 naela.

Rick pidi ka laupäevaseks kohtumiseks lisatöötajaid võtma. Kui tavaliselt oleks tal üks või kaks töötajat, siis laupäevaks oli tal üheksa, et teenindada pubis ja selle aias 160 klienti.

Ettevõte on pidanud toime tulema ka sellega, et töötajad peavad ennast isoleerima, kui nad on olnud kontaktis kellegagi, kellel on Covid-19 positiivne tulemus. Haiguspäevad on neljakordistunud.

Rick on siiski lootusrikas, et äri võib avatuks jääda. "Ma arvan, et konkurents langeb, sest rohkem pubisid suletakse," sõnas ta. “Kasutage seda aega maksimaalselt, mil mängud toimuvad," lisas ta.