Palju räägitud postipaki deklareerimisel on tehnilisi probleeme. Tolli infoliin on ülekoormatud

MTA poolt avaldatud teates selgub, et 1. juulist rakendunud muudatused suuremahulised ning uue süsteemi kasutuselevõtuga on esinenud deklaratsioonide täitmisel teatud tehnilisi tõrkeid. Ameti sõnul töötatakse lahenduste kallal ning parandused valmivad lähipäevil.

Samuti on hetkel ülekoormatud tolli infoliin, sest küsimusi deklaratsiooni täitmisel on palju.

Amet soovitab enne deklaratsiooni täitmist tutvuda kodulehel oleva informatsiooniga, kus leiab juhendid ja vastused korduma kippuvatele küsimustele. "Deklaratsiooni täites soovitame vaadata ka lahtrite juures olevaid selgitusi, mis aitavad klienti edasi. Need leiab klõpsates ⓘ sümbolile," seisab ameti teates.

Hetkel on esitatud üle 1000 deklaratsiooni.

Küsimusi on palju

Peamised küsimused deklaratsiooni täites puudutavad transpordidokumendi numbri (tracking number) ja eelneva dokumendi numbri (MRN) lahtrite täitmist. Need numbrid on leitavad kullerfirma või postiettevõtte poolt edastatud kauba saabumise teatisel. Näiteks Omniva saadab klientidele paki deklareerimise teate, millele on lisatud link. Kui lingile vajutada ning oma Omniva kontosse sisse logida, siis on näha vajaminevaid numbreid.

Samuti on tekkinud küsimusi saatja aadressi sisestamisel, eriti juhtudel, kui pakk on tellitud Aliexpressist. Kui tegemist on Omniva pakiga, siis tuleks deklaratsiooni esimesel lehel märkida linnuke lahtrisse „Kliendi nõusolek“. Nii saab kasutada andmeid, mille Omniva on juba MTA-le edastanud ning need andmed (sh saatja aadress) kuvatakse automaatselt deklaratsioonile.

Kui paki puhul ei ole võimalik Omniva poolt edastatud andmeid kasutada, siis saab täpsustada aadressi posti- või kullerettevõttelt või tellimuse kinnitusest. Samuti saab küsida täpsustust kauba saatjalt. Kui saatjaks on ettevõte, näiteks e-pood, siis ei pea saatja aadress olema majanumbri täpsusega.