Rootsi Coopi toidukauplused on küberrünnaku tõttu juba kolmandat päeva suletud

Coop selgitas, et rünnak halvas kassade töö ning seega ei saanud kauplused korralikult töötada. Ainsana said maksta ja ostelda need kliendid, kes kasutasid tasumiseks telefonirakendust.

Väidetavalt hakkas Coop jagama riknevat kaupa tasuta inimestele, et see raisku ei läheks. Nii jagas mõni pood maasikaid, teine saiakesi.

Rünnaku all on põhiliselt IT-teenuste pakkujad, kes töötavad omakorda teiste ettevõtete heaks. See tähendab, et IT-ettevõtete kaudu võib rünnak levida edukalt nende klientidele edasi.