Kinnisvaraomanikud asuvad koguma allkirju: kõnniteede korrashoid peab olema omavalitsuse kohustus

Tänasel palaval suvepäeval on keeruline mõelda talvisele lumetuisule ja -koristusele, aga just praegu on õige hetk teemaga tegelemiseks, ütleb ju vanasõnagi „Rege rauta suvel, vankrit talvel“ sõnab Omanike Keskliidu juht Priidu Pärna.

Priidu Pärna lisab, et liit on igal talvel omanike murede ja pöördumistega silmitsi seisnud, sest kinnistuomanikele käib linna maal asuvate kõnniteede korrashoiukohustus lihtsalt üle jõu ja omanikud on pandud sundseisu. Selleks, et mitte trahvi saada ja linna heakorraeeskirju täita, tuleb palgata kojamees või siis tuisusel talvepäeval ise töölt koju jääda, talvisest puhkusereisist ei saa unistadagi. Lisaks tuleb omanikul endal soetada sõelmed ja koristustehnika. Kurioosumina lükkab omaniku poolt hooldatud teele taas lume tagasi põhiteed hooldav lumesahk. Tulemuseks on ebaühtlaselt hooldatud kõnniteed.

Sama kinnitab ka Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. EKÜL on talveperioodil silmitsi olukorraga, kus kortermajade koristajate ja majahoidjate töökoormus niigi suureneb ja eriti kriitiline oli olukord nüüd ägedal viirusperioodil, kus töökoormus kasvas kordades. Meie arvates on ebaõiglane, et kortermajade majahoidjad peavad veel ka omavalitsuse kõnniteid lumest puhtaks rookima.

Toetusallkirjade kogumise algatanud liidud leiavad, et avalike kõnniteede korrashoid peab olema omavalitsuse kohustus. Eriti omanikuvaenulik on ehitusseadustiku § 97, mis sätestab konkreetselt, et asulas on teega külgneva maatüki omanik kohtustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Tegemist on seadusega koduomanikele pandud kohustusega, mida ei hüvitata. See on ebaõiglane ja paljudel juhtudel teostamatu ülesanne, möönavad liitude esindajad.

Omanike Keskliit ja Korteriühistute Liit peavad kõnniteehoolduse korraldamise kohustuse rakenduspraktikat kaasaegsesse õiguskorda sobimatuks. Elame tehnikasajandil ja mitte kojameeste ajastul. Riigikogus on algatatud kaks eelnõud selle koormise muutmiseks. Toetame oma allkirjadega nende seaduste vastuvõtmist ja avaldame survet, et eelnõud ei jääks parlamendis tolmu koguma. Oma toetusallkirja saab anda siin.