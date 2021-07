Tallinna trollid muutuvad osaliselt autonoomseks: elektriliinide rikke korral trollid enam ei seisa

„Trollibussid on olnud poole sajandi jooksul Tallinnas heaks alternatiiviks diiselkütustel sõitvatele sõidukitele, muutes pealinna ühistransporti keskkonnasõbralikumaks. Ajal, mil autotööstus on kiiresti arenenud ning keskkonnasõbralike surugaasibusside kõrval testime juba ka elektribusse, on aeg uuendada ka täna liikluses olevaid trolle,“ sõnas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš.

Ta selgitas, et kuna 2009. ja 2010. aastal liinide jõudnud Solaris Trollino trollid on veel igati töökindlad, kuid jäävad infrastruktuuri ja liinivõrgu vajadustele mõnevõrra alla, otsustas ettevõte, et need sõidukid saab ümber ehitada autonoomseteks trollideks, misläbi saavad trollid lisa-tegevusaastaid, et sõitjaid vedada.

„Autonoomne troll hakkab sõitma elektrienergial ja aku peal ehk senised Solaris Trollino 12 ja Solaris Trollino 18 trollibussid kaotavad linnaliikluses sõitmisel osaliselt oma sarved. See võimaldab meil trollide liinivõrku pikendada,“ kirjeldas Boroditš.

Ta lisas, et selline tehnoloogia võimaldab suurendada trollide mobiilsust. „Hetkel näeme, et kui toimub elektriliinide rikke, siis trollid seisavad ning tekitavad ummikuid. Autonoomne troll aga suudab sellest olukorrast pääseda ja jääda liinile,“ ütles TLT juhatuse esimees.

TLT on autonoomsete trollide ümberehitamise projekti raames välja kuulutanud hanke, et leida sobilik partner, kelle abil autonoomsete trollide süsteem välja arendada. „Vajalik on nii trolli ümberehitus kui ka trollide infrasüsteemi areng, et troll oleks võimeline sõitma nii sarvede kui ka akusse laetud energia abil,“ sõnas Boroditš.