Ettevõtlus ei ole tegelikult nii raske: noorteprogramm ärgitab ja pakub teadmisi ettevõtlusega alustamiseks

SWG kaasasutaja ja „Young Entrepreneurs“ programmi üks algatajatest Herty Tammo on veendunud, et mida nooremalt hakkab inimene ettevõtlust proovima, seda rutem tuleb selgus, kas see tee on tema jaoks. „Kui ettevõtlus on sinu jaoks, siis teed varem läbi need vead, mille tõttu idufirmad ebaõnnestuvad. Kui esimesel korral ei õnnestu edukat ettevõtet luua, siis võib-olla teisel või kolmandal korral. On palju näiteid, kus kaks asutajat valivad esimese ebaõnnestunud katse järel erinevad suunad – üks läheb kellegi teise ettevõttesse tööle ja teine asutab eduka ettevõtte või isegi ükssarviku,“ sõnas ta.