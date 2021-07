KUULA | Lõuna-Euroopaga võrreldes on meil veel kõik hästi. Veenappuse ajal peab aga Eesti tarbija ka olema suurteks muutuseks valmis

„Inimesed väga paljuski suhtuvad veesse kui sama loomulikku nähtusesse nagu õhk – see on ju meil siin poriloigus, tiigis ja igal pool olemas –, aga selleks, et see vesi oleks joogikõlbulik, tuleb väga palju vaeva näha. Väga palju tööd tehakse selleks, et põhjaveest saaks joogi vesi. Ka pinnavesi käib läbi filtrite, vajadusel ka veel omakorda puhastatakse. Tegelikult on selle taga väga suur töö taga, et meil tuleks kraanist puhas vesi ja see oleks meie tervisele kasulik ning ohutu,” rääkis Aarma.

Sarnaselt 2018. aastale on selgi suvel taas suure tähelepanu alla sattunud tarbevee puudus teatud piirkondades. Kuigi tegu pole veel iga-aastase probleemiga, mõjutavad kliimamuutustega kaasnevad ekstreemsed ilmastikuolud, sealhulgas soojad suvekuud üha enam ka eestimaalasi ja nende võimalusi vett kätte saada.

Enim mõjutatud nii kiiresti arenevad vallad kui suvituslinnad

„Valdavalt on need uusarendused, kus elanikke on ühe piirkonna peale koondunud väga palju elama, ja aedlinnad või aianduspiirkond. Inimesed elavad suvel oma suvemajades, kastavad, tahavad, et rohi oleks ilus, lilled õitseks, tomatid kannaks vilja ja see kõik nõuab vett,” kirjeldas Aarma. Ta rõhutas, et seni ei ole see teema veel üleriiklikku mõõdet omandanud, olnud rohkem omane teatud piirkondadele.

Sellest, et erakordselt sooja ilma tõttu on probleem saanud tõsiseks näiteks Viimsi ning Harku valdades, kirjutas Ärileht eelmisel nädalal. Ka kimbutab joogivee nappus populaarset suvituslinna Elvat. „Siin tuleks meelde tuletada, et see ei ole ainult ühiskanalisatsiooni veeprobleem. See puudutab ka koduseid salvkaevusid – tihtipeale jäävad ka need kuivale. See sõltub piirkonnast, kui kõrgel põhjavesi seal on,” rõhutas vee-ettevõtete liidu juht.