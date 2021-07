KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: liisitud matkaauto annab vabaduse seiklemiseks

Selle aasta maikuu lõpu seisuga on Eestis arvel ligi 2200 matkaautot, mille hulgas on ka neid, mis on esmaregistreeringu saanud juba 1960. aastatel. Matkaautode ja järelhaagiste ehk karavanide müügi ja rendiga tegelev MOTORHOME.ee juht Aldo Dapon kinnitab, et viimasel ajal soetavad eestlased ratastel suvilaid üha enam, et oma reisikihku rahuldada. Ta ütleb, et eelistused paneb paika see, milline puhkus on planeeritud või millised on inimese harjumused vaba aega veeta.

„Kui on soov sõita pidevalt ühest punktist teise, ööbida ja järgmisel päeval jätkata, siis on matkaauto kindlasti mugavam. Samas kui on plaan jääda mõnda kohta pikemalt peatuma ja on soov teha sealt väljasõite, siis sobib karavan paremini. Mõlemad valikud on mugavad ja valik sõltub inimese enda soovist,” räägib Dapon.

Matkaautod erinevad nii hinna, kvaliteedi, suuruse kui ka mugavuse poolest. Nende hinnad algavad umbes 40 000 eurost. Selle raha eest saab kätte auto, mis on ehitatud tavalisse kaubikusse (Fiat, Mercedes-Benz jne) ja mõeldud kahele kuni neljale inimesele. Keskklassi poolintegreeritud ja täisintegreeritud matkaautode hinnad küündivad kuni 100 000 euroni ning premium-klassi matkaautode hinnad alles sealt algavad.

„Kui vaadata liisingu poolelt, siis meie finantseeritavate matkaautode hinnad jäävad enamasti 40–60 tuhande euro vahele,” ütleb Coop Panga liisingujuht Martin Ilves. „Peamiselt liisib matkaautot üks perekond, aga on ka neid, kes jagavad seda kahe seltskonna vahel. Enamasti on need liisijad heal järjel keskealised inimesed. Erinevus tavaliisinguga on peamiselt vaid sissemakse suuruses – kui tavaautol on see 10 protsenti, siis matkaautode puhul 20 protsenti auto hinnast. Enamasti jäävad nende liisingu kuumaksed 400 euro kanti,” selgitab Ilves.