McDonaldsi tegevjuht ebatervisliku toidu teemal: "Pakume inimestele seda, mida nad tahavad süüa"

52-aastane Chris Kempczinski on olnud McDonald’s'i tegevjuht ja president alates 2019. aasta novembrist, tehes temast ühe võimsama ametikohaga mehe maailmas - 120 riigis on üle 39 000 McDonaldsi restorani, kus töötab umbes kaks miljonit inimest.

See tähendab suurt vastutust, mille fookust näeb Kempczinski majanduses, mitte klientide toitumisharjumustes. 20,8 miljardi USA dollari suuruse käibe ja 5,8 miljardi dollari suuruse kasumiga on McDonald’s ajalehe "Forbes Global 2000" järgi (2020. aasta seisuga) maailma suurimate ettevõtete hulgas 209. kohal.

Alates esimesest McDonald’s restorani avamisest Californias 1940. aastal on suur kollane M seisnud ennekõike ühe asja eest: burger. Vaatamata kasvavale teadlikkusele liha ja valge jahu tarbimise tagajärgedest ei pea Kempczinski oma ülesandeks oma klientide ostuotsuseid mõjutada. Ebatervislikud menüüd jäävad menüüsse, sest nagu New York Times tsiteerib tegevjuhti, tegeleb ta ettevõtlusega ainult selleks, et anda inimestele seda, mida nad tahavad, ja mitte öelda neile, mida süüa. "Klientide otsuste langetamine pole minu teha," ütles Kempczinski.

Edu pandeemiast hoolimata

Ligi poolteist aastat ei saanud inimesed koroonakriisi tõttu restoranis käia, kuid see ei muutunud kiirtoiduketi jaoks suureks probleemiks. Rohkete drive-in võimalustega, eriti USA-s, oli McDonald's sotsiaalse distantsi järgimise tagamiseks hästi ette valmistatud. Rämpstoidu müük õitses ja kui pandeemia ajal olid paljud töökohad koondamas, suutis McDonalds seda vältida.

Ettevõtte filiaalid tõstsid miinimumpalga 11 dollarilt 17 dollarini tunnis. Kempczinski ei kontrolli frantsiisirestoranide palku, umbes 39 000 restoranist moodustavad need üle kolme neljandiku. Küsimusele, kuidas peaks ettevõte rahuldama paljusid erinevaid kliente ja tegema seda viisil, mis lõppkokkuvõttes brändi rikastab vastas tegevjuht, et lõppkokkuvõttes suurendasid paremad palgad ka klientide rahulolu. Ettevõte tahtis näidata eeskuju, et palkade tõstmise tulemusena kasvab ettevõte.