Soome plaanib karmistada riiki piiranguteta sisenemise reegleid

Kui praegu on Soome seadnud piiranguteta riiki sisenemise piiriks haigestumisnäitaja 25 kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta, siis uus piir oleks kümme. Euroopa Liidu soovitus on lubada vaba reisimist riikidest, kus haigestumisnäitaja on maksimaalselt 50.

MTV Uutiset andmetel on Soome valitsuses Kiuru ettepaneku vastu Keskerakond ja Rootsi Rahvapartei. Ülejäänud valitsuserakonnad, sealhulgas peaminister Sanna Marini juhitavad sotsiaaldemokraadid, on ettepaneku poolt. Roheliste tingimuseks on, et samas loobutakse piirkontrollist Euroopa Liidu sisepiiril.