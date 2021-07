Ärileht kirjutas nädalapäevad tagasi, et lõppes viis aastat väldanud kohtusaaga riikliku lennufirma Nordica ja sellelt saamata jäänud hüvitisi nõudnud endiste Estonian Airi töötajate vahel. Lõpuks saavutati kompromiss: summad kantakse Estonian Airi ekstöötajatele üle Nordicaga paralleelselt asutatud tööjõurendifirma Nordic Crew Management kaudu. Varem oli teada, et täielikult erakätes olev, ettevõtja Tõnis Lepale kuuluv osaühing maksab 52 endisele töötajale kamba peale 1,5 miljonit eurot.

Nüüd on aga selgunud, et tegelikult võib makstav summa osutuda palju suuremaks, kuid kõik osapooled on väga kidakeelsed.