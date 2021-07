Discide ehk ketaste valik mida pakutakse on suur ja lai. On putterid, keskmaa ja pikamaa kettad. Nende hinnaklass võib varieeruda 10-35 euroni. Kui mängijale juba üks ketas armsaks saab, siis selle kaotamine võib olla tema jaoks sama muserdav kui esikohale pretendeeriva mehe jaoks Tartu Maratoni pooliku suusakepiga läbida.

Tallinna lähedal asuva Männiku rada ümbritseb Valdeku karjäär ning võib juhtuda, et oma algselt ette nähtud korvist lendavad kettad hoopis järve, kus mängijal on raske seda hiljem välja tuua. Ning siis tulevad appi juba omast vabast ajast seal sukelduvad tuukrid.