"Paljud korteriomanikud on öelnud, et kui nad siia ümbruskonda kodu soetasid, arvestasid nad just sellega, et siinne rohelus, avatud vaated ja privaatsus säilib. Praegused arengud aga näitavad vastupidist, " ütlesid uue kortermaja ehitusest häiritud kohalikud. Naabrite sõnul ei ole viiekorruseline ja 17,8 meetri kõrgune kortermaja kooskõlas kvartali hoonestusjoonega.

Kaamos Kinnisvara arendusjuht Ivar Vahter vastab aga kaebustele otsekoheselt: "Linn on pidevas muutuses, sellega tuleb arvestada. Enamik vastuväidete esitajatest on samuti kvartalisisese uusarenduste elanikud, kes paar aastat tagasi piirkonda kolisid."