Island lühendab töötajate tööaega aga palk jääb samaks

Aastatel 2015–2019 läbi viidud katsed vähendati tundide arvu neljakümnelt 35-ni, ilma et töötasu väheneks. Kaasati ligi 2500 töötajat ning tulemused näitasid, et nende heaolu on drastiliselt suurenenud. Sellest ajast alates on 86% kogu Islandi töötavast elanikkonnast kas lühematele tundidele siirdunud või saavad selleks läbirääkimisi pidada.