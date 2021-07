Ülemaailmne keemiaettevõte alustas koostööd energia- ja veeteenuste pakkujaga ning muudab energiatootmise kulutõhusamaks

Bensoehape on kõrvalsaadus, mis tekib tehase peamises tootmisprotsessis. Kunda tsemenditehase sulgemine vähendas bensoehappe kõrvalsaaduse nõuetekohase kõrvaldamise või kasutamise alternatiive, nii et Eastman hakkas koheselt otsima alternatiivseid lahendusi.

“Seisime silmitsi suure väljakutsega - kuidas tagada väga spetsiifilise kütuse põlemisprotsessi rakendamine kontrollitud viisil. Kuna see on tehniliselt äärmiselt nõudlik ala, otsisime väga kogenud energiapartnerit. Meil on hea meel, et Adven pakkus välja läbimõeldud ja usaldusväärse lahenduse,” ütles Eastman Specialties OÜ juhatuse liige Hannes Reinula.