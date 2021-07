Soome muutis riiki piiranguta sisenemise reegleid karmimaks

Soome valitsuse otsuse järgi saavad Soome reisida ja seal vabalt ringi liikuda inimesed, kelle koroonavaktsiini kuur on lõpetatud või kes on viimase kuue kuu jooksul haiguse läbi põdenud.

Need, kellel on enne riiki sisenemist ette näidata negatiivne koroonatest või nad on saanud esimese vaktsiinidoosi, saavad samuti siseneda, kuid nad peavad tegema koroonatesti kolm kuni viis päeva pärast riiki saabumist.