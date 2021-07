Wise'i tänane börsidebüüt on Londoni turule suur tuleproov

"Otsenoteerimine on riskantne," märkis CNBC-le Tech London Advocatesi asutaja Russ Shaw. "Seda ei ole varem kuigi palju tehtud, eriti finantstehnoloogiaettevõtete seas. Samas on nad kasumlik ettevõte, mistõttu ei ole karta Deliverooga juhtunut[Deliveroo aktsia kukkus esmapakkumise järel umbes 30 protsenti - toim.]."

Shaw võrdles Wise'i Deliverooga eelkõige seetõttu, et ka Deliveroo kasutab sarnaselt Wise'ile nii-öelda kahetasandilist aktsiasüsteemi, mis jätab varajastele investoritele ja asutajatele ettevõttes suurema kontrolli. Samas on Wise kinnitanud, et ükski nende aktsionär ei saa ettevõttes rohkem kui 50% hääleõigusest, hoides enda portfellis vaid suurema hääleõigusega aktsiaid.

Eksperdid peavad Wise'i minekut Londoni börsile oluliseks ka seetõttu, et see võib parandada Londoni positsiooni võrreldes New Yorgiga. Briti seadusandjad on viimastel kuudel asunud uurima, kuidas meelitada tehnoloogiaettevõtteid Ühendriikide asemel Suurbritannia börsile. Selleks plaanitakse lähiajal leevendada ka Londonis börsidebüüdi tegemise nõudeid.