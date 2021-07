Viis nippi postipaki muretuks deklareerimiseks

Alla 22-euroste saadetiste deklareerimiskohustus on kehtinud nüüd ligi nädal ning Omniva ja Maksu- ja Tolliamet on kokku kogunud inimeste peamised küsimused deklaratsiooni täitmisel ning jagab nende osas vastuseid.

„Kui klient teeb e-MTA teeninduses ise deklaratsioone, on väga oluline, et nad sisestaksid korrektse saadetise vöötkoodi ehk tracking numbri, mis on e-MTA keskkonnas nimega "Transpordidokumendi number". Ainult sellisel juhul saab Omniva automaatselt MTAst info, et saadetis on vabastatud, ja suunata saadetise väljastusse“ selgitas Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi. „Kui saadetise vöötkood MTAs tehtud deklaratsioonil ja logistikaettevõtte süsteemis ei klapi, ei suuda tarnija deklaratsiooni ja pakki kokku viia ning pakk jääb ootele ning tarneaeg pikeneb kuni probleem lahendatakse manuaalselt.“