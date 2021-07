Kesk-Peetrisse rajatav ligi 250 koduga elamukvartal valmib lõplikult järgmiseks suveks

Triple Net Capitali projektijuhi Martin Lemberi sõnul on kolme aastaga valmimas täiesti uus täisväärtuslik elukvartal, mille juures on vaeva nähtud ka infrastruktuuri arendamise ja rohealade planeerimisega. „Linna lähedus on tööealiste koduostjate jaoks ülioluline, kuid järjest enam otsitakse rahulikumat eluolu keskusest eemal. Seda on täheldada ka mitte ainult lastega perede puhul, rohelus ning vaiksem keskkond määravad asukohavaliku järjest enamate inimeste jaoks. Rohelise mõttelaadi toetamiseks on kõikidel teises etapis valmivate kodude parkimiskohtadel ka elektriauto laadimisvõimalus,“ märkis Lember.

Juuni lõpus asetati Kesk-Peetri kvartalis nurgakivi kahele viimasele uuele hoonele ning kogu kvartali lõplik valmimine on planeeritud 2022. esimesse poolde. Hetkel on müügis veel ligi paarkümmend korterit, kõik teised on juba omaniku leidnud. Esimese etapi jooksul valmis 2020. aasta sügiseks kuus hoonet 126 korteriga. Triple Net Capital panustas lisaks hoonetele täiendavalt ka vahetus läheduses asuva Peetri Pargi ning ümbruskonna infrastruktuuri, seal hulgas tänavate võrgustiku koos kergliiklusteedega.

Triple Net Capital on Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarenduse ettevõte, mis arendab terviklikke eluskeskkondi koos ümbritseva taristu ja avaliku ruumiga. Suuremad käimasolevad elamuarendusprojektid on Tallinnas Pärnu maanteel asuv Vektori kortermaja ja Lutheri Kvartal, Peetri alevikus Kesk-Peetri, Veskikodu ja Krati Kvartal, Veskimöldres Uus-Nõmme ja Saue linnas Kadakamarja Kodu. Viie aasta jooksul arendatud ja veel arendamisel olevate korterite arv ulatub tuhandeni, samuti on ettevalmistavas faasis umbes sama palju kortereid ja 100 000m2 äripinda.