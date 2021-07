VIDEO | Käärmann ja Hinrikus noteerimisüritusel: pangad võtavad iga aasta 150 miljardit varjatud tasusid

"Wise’i tellitud sõltumatu uuring* paljastab, et inimesed maksavad enese teadmata igal aastal välisvaluuta ülekannetelt 150 miljardit naela peidetud tasusid," teatas ettevõte pressiteates.

2400 töötajat 17 kontorist üle maailma said üritusest osa videosilla kaudu.

Kõnes ettevõtte töötajatele ütles Wise’i tegevjuht ja kaasasutaja Kristo Käärmann: “Igal aastal maksavad inimesed seda ise teadmata miljardite väärtuses peidetud tasusid ning Wise loodi, et seda probleemi lahendada. Need on miljardid, millest me kõige rohkem hoolime, isegi täna.”

“Meie börsile minek on meeletult põnev ning see on võimalik tänu paljude inimeste suurele tööle. Siiski on tähtis meeles pidada, et me oleme alles oma teekonna alguses. Raha saatmine teise valuutasse on paljudele jätkuvalt ebasoodsate valuutakursside, peidetud tasude, aeglaste maksete ning väikeses kirjas klauslite rägastik. Täna säästab Wise oma klientidele miljard naela peidetud tasusid aastas. Meie järgmiseks fookuseks on ülejäänud 149 miljardit.”

*Uuringu metodoloogia

2021. aasta jaanuaris läbi viidud sõltumatu uuring ettevõttelt Edgar, Dunn and Company näitab, et traditsioonilistele pankadele makstakse aastas üle 150 miljardi naela tasusid. Need tasud võetakse läbi ebasoodsa valuutakursi või nii ebasoodsa valuutakursi kui ka lisatasude. Sama uuring näitab, et ainult 4% küsitletud pangaklientidest saab aru, kui suured antud tehingute tasud on.