BLOGI | Wise tegi börsidebüüdi: Eesti sai endale esimesed kaks miljardäri

Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann Foto: Tiit Blaat

Rõõm on teatada, et Eesti sai endale esimesed kaks miljardäri. Londoni eksperdid on Wise'i tänast börsidebüüti nimetanud Londoni suureks tuleprooviks. Ükski teine ettevõte ei ole otse väärtpabereid noteerides Londoni börsile läinud.