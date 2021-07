Amet jätkab maasikamüüjate kontrolli ja jagab näpunäiteid, kuidas mitte pahuksisse sattuda

PTA üle-eestiliste reidide kestel selgus, et kasvatajad, kes müüvad enda kasvatatud marju, ei ole tihtipeale teadlikud, et marjade kohta tuleb pidada arvestust.

Esmatootja ehk kasvataja, kes müüb ise oma toodangut, ei pea omama saatedokumenti, küll aga peab tal olema ette näidata mõni muu dokument, näiteks arvestusleht, kus on kirjas turul müüdud marjade kogus ja päritolu. Seega peab ka esmatootja tõestama, et see toodang, mida ta müüb, on pärit tema põllult. Kas selleks dokumendiks on arvestusleht, saatedokument või mõni muu dokument, on esmatootja enda valida.

Teiseks on maasikakasvatajatel oluline jälgida, et kui maasikakasvatuses kasutatakse taimekaitsevahendeid, siis tuleb ühtlasi veenduda, et need on Eestis turule lubatud ja maasikale kasutamiseks registreeritud. Taimekaitsevahendite registri leiab PTA kodulehelt.

Oluline on kontrollida ka taimekaitsetunnistuse olemasolu nii taimekaitsevahendi kasutamise üle otsustajatel kui töö teostajatel. Tunnistuse kehtivust saab samuti kontrollida PTA kodulehelt.

Luubi all ka mahemaasikate müüjad

Amet kontrollib kõiki mahetunnustatud ettevõtteid vähemalt kord aastas. „Harvem kontrollitakse vaid madala riskiga mahetunnustatud ettevõtteid, kelleks on pakendatud mahetooteid üksnes turustavad ettevõtted,“ räägib PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist Pille Edovald, lisades, et pakendatud mahetooteid otse lõpptarbijale müüvaid kaupluseid ja neis müüdavaid pakendatud mahetooteid kontrollib amet vastavalt võimalikule riskile.

„Kui selgub, et mahekaubana müüdavad tooted ei olegi tegelikult mahedad, algatatakse nende tootjate suhtes menetlus. Halvemal juhul võib ettevõte kaotada maheettevõtte staatuse,“ märgib ta.