Kõva sõna. Eesti esimesed miljardärid tõusevad hoobilt ka maailma rikkamate sekka

Käärmannile kuulub Wise’ist 18,78 protsenti ning kuna tänasel börsidebüüdil on aktsia hind jäänud 11 dollarit ehk kaheksa naela kanti, siis on tema varade väärtus praegu ligi 2 miljardit dollarit. Sellest tulenevalt saavutas Käärmann esimese eestlasena Forbesi nimekirjas 2000 maailma rikkaima inimese hulka, kuskile 1600 koha kanti. Selgelt on tegu Baltikumi kõige rikkama inimesega. Suur osa sellest rikkusest on, tõsi, virtuaalne.