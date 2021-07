Moët peatab hinnatud šampanja ekspordi Venemaale

Otsus mõjutab teisi kaubamärke nagu Ruinart, Moet&Chandon ja Krug ning see annab ettevõttele aega "uutest määrustest aru saada ja neid uurida ning nende tagajärgi hinnata", teatas Prantsusmaal tegutseva ettevõtte LVMH esindaja e-kirjas.

"Prantsusmaa šampanja piirkond on uue Venemaa veinimärgistamise seaduse suhtes nördinud," ütles ettevõtte esindaja 5. juulil, kolm päeva pärast uute reeglite jõustumist.

Prantsuse tootjatel on endiselt lubatud põhisildil kasutada šampanja ladinakeelseid tähti. Kuid nende pudelite tagaküljel peavad nüüd olema kirillitsa tähtedega ka „vahuvein“.

Prantsusmaa välisministeerium teatas, et vaatab läbi Venemaa õigusaktid, samas kui Euroopa Komisjon ütles, et hindab, kas seadus rikub Venemaa kohustusi Maailma Kaubandusorganisatsiooni ees.

Venemaa on Prantsuse šampanjatootjate jaoks väärtuselt 15. kohal vastavalt CIVC eelmise aasta andmetele. Turu väärtus on umbes 35 miljonit eurot, suurim eksporditurg on USA.