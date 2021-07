Legendaarsed suurettevõtjad tahavad Miiduranda luua linnaosa. Viimsilased kardavad lasnamäestumist

Ärimees Endel Siffile kuuluv AS Milstrand on 26 aastat käitanud Viimis Miidurannas naftaterminali. Nüüd on Siffil küpsenud ambitsioonikas plaan ohtlik terminal kaotada.

Siff aga kurdab, et nad tegid projekti vallaga koostöös ja kohe, kui asi jõudis volikokku, ilmnesid probleemid. Vald otsustas eelmisel sügisel, et nad ei soovi detailplaneeringut alustada. „Kui me selle teema Viimsi vallavolikogu koosolekul lauale panime, öeldi meile: ei mingit töö- ja ärikeskkonda, olge naftaterminal edasi,” on Siffil meeles.

Detailplaneeringu tagasilükkamist põhjendati sellega, et see ei vasta kehtivale üldplaneeringule. Siffi sõnul tegutseb vallvolikogus oligarh, kes niite tõmbab. ,,Vallale ei paku asi huvi, sest nad kuulavad oligarhi,” ütleb ta.

Viimsi vallavolikogu esimees Taavi Kotka vastab konkreetselt: „Ei kiusa vald ega keela oligarh, normaalsed Viimsi kodanikud keelavad.”

Samal ajal ihaldavad Miidurannas oma maadel arendama hakata ka mitmed teised tuntud ettevõtjad.