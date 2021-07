Kuumad suveilmad kergitavad eestlaste elektriarveid

Suvine elektritarbimine on Eestis alati madalam kui talvel. See tuleb soojematest ilmadest ja pikematest päevadest. Siiski pani Eestit kimbutanud kuumalaine inimesed otsima jahutust. Ventilaatorid kadusid poelettidelt nagu soojad saiad ja konditsioneerid pandi taas tööle. Kõik see tõstis juunis elektritarbimise tavapärasest kõrgemale.

"Sel aastal oli tarbimine ligi nelja protsendi võrra kõrgem kui eelmisel aastal. Siin võib olla kaks poolt: ühelt poolt on majandus elavnenud, teisalt oli kuu teine pool temperatuuri poolest soojem. Ehk me oleme täheldanud, et kui ööpäeva keskmine temperatuur läheb üle 20 kraadi, siis see lisab täiendavat tarbimist üldisesse võrku," rääkis Elektrilevi võrguteenuse tootejuht Tõnu Roosve.