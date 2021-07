Eesti idufirma toob turule tehisintellektil põhineva liikluse analüüsimise teenuse

Esialgu asuvad ettevõtted lahendust üheskoos pakkuma Baltikumi piires, edaspidi on aga kavas pakkumist laiendada ka teistesse riikidesse. Juba täna on Fyma tarkvara kasutusel nii Eestis kui Lätis. Pilootprojektide seas on teiste seas nii Valmiera linn, kus tegeleti koroonapandeemia alase teavituse efektiivsuse analüüsiga, ja Ülemiste City, kus Fyma lahenduse toel luuakse uudseid parklate kasutamise optimeerimise võimalusi. Praegu testitakse Fyma loodud lahendust ka Londonis, Olympic Legacy Parki piirkonnas, kus tehisintellekti ülesandeks on analüüsida elektriliste jalg- ja tõukerataste liiklust, kuna see teeb aina enam muret paljudele linnadele.