Milleks? Bolt saadab samast toidukohast samale seltskonnale tellitud toidu kohale mitme erineva kulleriga

Bolti pressiesindaja Kristiin Jets selgitas, et Bolt Foodi kullerid saavad vastu võtta vaid ühe tellimuse korraga.

Seda väga lihtsal põhjusel: et hoida teenuse kvaliteeti võimalikult kõrgel tasemel. Kui kulleril oleks rohkem tellimusi, tähendaks see klientidele pikemat ooteaega ja suuremat võimalust, et toit ei saabu kliendini täiesti soojana.