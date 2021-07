Elektroonikatööstuse Liidu veendumus: Eesti peab saama tugevaks ja jätkusuutlikuks tööstusriigiks

“Kui tahame, et Eesti on maailmatasemel tööstusriik, siis peaks ka meie tööstuspoliitika olema aluseks teistele poliitikatele ja olema oluline osa riiklikest arengukavadest. Kahjuks strateegias “Eesti 2035” puudub tööstuse osa sootuks,” tõdes Pukk, kelle sõnul koostas Eesti Elektroonikatööstuse Liit seetõttu järgmise sammu astumiseks omapoolse visiooni elektroonikatööstusest aastal 2035 ja selleni jõudmiseks vajalikest sihtidest.

“Eestit tuleks näha ja turundada lisaks e-riigile ka nutika ja rohelise tööstusriigina. Sest olgem ausad - iga korralik IT-riik vajab riistvara, mille abil innovatsioon tööle panna ja üks ei saa ilma teiseta. Ka digitaliseerimine ja rohepööre põhinevad elektroonikal. Seetõttu on meie elektroonikatööstusel suurepärased eeldused Eesti veelgi tugevamalt maailmakaardile kinnitada, luua stabiilseid töökohti ja tuua Eestisse investeeringuid,” lisas ta, tuues näiteks elektroonika tootmise kolimise Aasiast geograafiliselt lähemale ehk Euroopasse ja uute tulevikutehnoloogiate pealetungi ja kasvava kasutamistrendi.

“Kui tahame olla maailmatasemel tööstusriik, on meil vaja ka maailmatasemel spetsialiste, kes meid aitaks tippude sekka viia. Juba lähiaastatel vajab Eesti tööstus hinnanguliselt 30 000 inseneri. Kui meie haridussüsteem ei jõua neid kõiki ise välja koolitada, tuleb piisava tööjõu tagamiseks mõelda ka alternatiividele ehk kuidas saaksime talente Eestisse meelitada,“ sõnas Pukk.

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu visiooni kohaselt on aastaks 2035 Eesti kõrgtehnoloogiline nutikas tööstusriik ja arvestatav Euroopa elektroonikatööstuse keskus ning tööstus on Eesti innovatsiooni, jätkusuutliku majanduskasvu ja heaolu allikaks. Selleks on vaja täita liidu hinnangul kolm sihti: esiteks peab tööstuspoliitika olema kõikide poliitikavaldkondade alus, teiseks peab jätkuvalt kõrge kvaliteediga haridus tagama oskustööjõu ja maailmatasemel spetsialistide järelkasvu ning kolmandaks peab teadus- ja arendustegevuse ning maksusüsteemi korraldus toetama tööstuse vajadusi.