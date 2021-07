Ain Sammalkivi on puidutööstusega seotud olnud umbes 17 aastat, kus viimased kolm aastat keskendunud saematerjali ja hööveldamise tegevustesse. Veel eelmisel aastal nägi ta, et saekaatrit ei ole mõtet käima lükata, sest väljast poolt tuli materjal hea hinnaga ning seega polnud majanduslikult kasulik seda ise toota. Nüüd on aga olukord suurest nõudlusest muutunud ning saekaater taas käima lükatud.