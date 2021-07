Tanklakett: edasine kütusehindade kasv või langus sõltub OPEC+ riikide kokkulepetest

„Maailmaturu toornafta hind püstitas nädala alguses rekordi, mil toornafta Brent hinnatase küündis 78 USD/b lähedusse. Eile ja täna on toornafta hind teisipäevase tipuga võrreldes olnud küll languses, kuid siiski on liialt vara veel oodata, et jaehinnad kohe soodsamaks muutuvad," sõnas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Nimelt sõltub edasine kütusehindade kasv või langus OPEC+ riikide kokkulepetest. „Nädala alguses ära jäänud OPEC kohtumine tekitas turgudel paraja segaduse, mistõttu on turud hetkel väga kõikuvad ning oodatakse, kas OPEC+ riigid jõuavad toornafta tootmismahtude osas kokkuleppele. Kokkuleppest tulenevalt võivad hinnad hakata kas tõusma või langema," selgitas Sassi.

Ta lisas, et nõudlus kütuse järele on jätkuvalt väga kõrge, sest turud on optimistlikud majanduse kiire taastumise osas.

Balti riikide võrdluses on Eesti bensiinihind hetkel kõige kõrgem. „Mootorikütuste jaemüügihind Eestis sõltub nafta sisseostuhinnast, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsist. Kuna Eestis on mootoribensiini aktsiis Balti riikide lõikes kõige kõrgem ning Eestis rakenduvad ka kõrgemad taastuvenergia- ja kliimanõuded, siis on mõistagi ka siinne kütus kallim," selgitas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht.

Hetkel on Balti riikide arvestuses soodsaim Eesti diislikütus, kuid seda tänu 2020. aastal langetatud diislikütuse aktsiisile. „Kui aktsiis tagasi pööratakse, siis aasta päras kindlasti nii soodsaid hindu me enam ei näe," lisas Sassi.

Bensiin 95 miles

Eesti 1,469 €/L (liitri aktsiis 0,563 x 20% km = 0,68 €/L)

Läti 1,384 €/L (liitri aktsiis 0,509 x 21% km = 0,62 €/L )

Leedu 1,359 €/L (liitri aktsiis 0,466 x 21% km = 0,56 €/L)

Diislikütus D miles

Eesti 1,229 €/L (liitri aktsiis 0,372 x 20% km = 0,45 €/L)

Läti 1,284 €/L (liitri aktsiis 0,414 x 21% km = 0,50 €/L)

Leedu 1,249 €/L (liitri aktsiis 0,372 x 21% km = 0,45 €/L)