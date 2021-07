Swedbank soovitab Merko aktsiaid müüa

Randma leiab, et tegelikult läks Merkol tänavu esimeses kvartalis päris hästi: "Kuna Merko kasvav teostamata ehitustööde maht eelmisel aastal kasvas, siis esimese kvartali 8% käibe kasv oli meie hinnangul oodatud. Kuid isegi kui me ootasime mõningast kinnisvaraarenduse segmendi kasumlikkuse kasvu, siis meie oodatud konsolideeritud ärikasumi ootus oli selgelt liiga konservatiivne. Merko võimekust hindasid tõsta ning kasu lõigata suurte arenduste mastaabiefektist tõestas kinnisvaraarenduse segmendi kulumieelse ärikasumi (EBITDA) marginaali kasv 21%-ni, mis on alates 2015. aastast segmendi paremuselt teine kvartaalne kasumlikkus. Selle tulemusena kasvas esimese kvartali konsolideeritud EBITDA aastaga 60% 4,6 miljoni euroni, mis oli selgelt üle meie oodatud 2,8 miljoni euro."

"Kuna esimese kvartali lõpus oli Merkol tootmises 1280 korterit, mis on kõrgeim tase alates 2007. aastast, siis ootame suuremat osa praegu arendatavate korterite müüki jõudmisest 2022.-2023. aastal. Kui ehitusteenuse segmendi 2020. aasta marginaalid olid madalaimad alates 2011. aastast, siis ehituse sisendihindade kasvu tõttu ootame, et 2021. aastal ehitusteenuse marginaal veel kasvama ei hakka," seletab Randma, et Merkol on õige pea valmimas suurel hulgal kortereid, kuid nendelt teenitav tulu võib madala kasumimarginaali tõttu jääda tavapärasest väiksemaks.