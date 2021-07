Funderbeamis algab Eestisse tuumajaama ehitada sooviva ettevõtte aktsiatega kauplemine

Fermi Energia eesmärk on uurida võimalust rajada Eestisse uue põlvkonna väike moodulreaktor-tuumajaam elektrienergia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks. Kauplemine on avatud kaks nädalat, 8. juulist 22. juulini, investeerimis- ja kauplemisplatvormil Funderbeam .

“Meie eesmärk on teha Eesti energiatootmine igal ajal ja iga ilmaga puhtaks, ning on väga liigutav, et Eesti inimesed tahavad Fermi Energiaga koos Eesti tulevikku ja rahva heaolusse panustada. Nii rahvusvaheliste ettevõtete toetus kui ka näiteks aasta jooksul pea kahekordistunud elektrienergia hind annavad kindlust, et ilmast sõltumatu, aastaringselt kättesaadav energiatootmine on Eestis vajalik, teostatav ja kasulik investeering tulevikuks,” sõnas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.